Vangst drugs en illegale sigaretten na anonieme tips

Na de aanhoudingen werden doorzoekingen verricht in de woning van verdachte, en in 2 andere objecten, een viskar en een garagebox. Hierbij zijn grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen. Naast harddrugs vond de recherche in de garagebox ook grote hoeveelheden illegale sigaretten. Behalve de drugs en sigaretten, zijn ook een viskar, twee auto’s, een scooter en ruim 5000 cash geld inbeslaggenomen. De mannelijke verdachte is door de RC gehouden en zit vast met beperkende voorwaarden. De vrouwelijke verdachte is heengezonden. Het strafrechtelijke onderzoek is nog in volle gang.