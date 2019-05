EVA-Team houdt weer drie veroordeelden aan

Een 34-jarige man werd vrijdagmorgen 31 mei aangehouden in een flat aan de Boekenrode in Rotterdam. De man heeft zich dinsdag 28 mei onttrokken aan zijn detentie wegens bedreiging en belediging. Hij moest nog een gevangenisstraf van 242 dagen uitzitten. Het EVA team kreeg dan ook direct het verzoek om de man op te sporen en aan te houden. Het team wist het verblijfadres van de man te traceren en hem aan te houden toen hij uit de woning kwam.



Maandag 27 mei werden twee veroordeelden aangehouden. Om 15.00 uur hield het EVA-Team samen met het FAST-NL van de Landelijke Eenheid een 27-jarige man aan in de stationshal van het CS in Rotterdam. Tegen de man was door de Hongaarse autoriteiten een Europees Aanhoudings Bevel uitgevaardigd vanwege straatroof waarbij het slachtoffer gewond raakte. Het EVA-Team had informatie dat de man met de trein vanuit Duitsland onderweg was naar Rotterdam.



De andere veroordeelde, een 36-jarige man, werd maandag om 11.00 uur aangehouden in Baarle-Nassau. Hij was op 8 april dit jaar door de Haagse Rechtbank veroordeeld tot 294 dagen gevangenisstraf wegens diefstal en afpersing. Na onderzoek van het EVA-Team op meerdere mogelijke adressen van de man nam hij telefonisch contact op met het team. De man meldde zich volgens afspraak op maandag waarna hij werd aangehouden.