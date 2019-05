Politie houdt spreekuur in kernen gemeente Zuidplas

De uren die de politie vanaf 3 juni aanwezig is bij de supermarkten, is het bureau in Nieuwerkerk minder open. ‘We hebben een maand lang geregistreerd hoe de aanloop was. Dat bleek heel beperkt’, zegt Ingrid van den Berg van Team Waddinxveen-Zuidplas. ‘Daarom hebben we in overleg met het bestuur tot deze aanpak besloten.’



Ook de openingstijden van Nieuwerkerk zijn aangepast. ‘We waren bijvoorbeeld op vrijdagmiddag open, maar de markt in Nieuwerkerk is op vrijdagochtend. Aangezien er dan dus veel meer mensen aanwezig zijn, is het logischer om op vrijdagochtend open te zijn.’