133 collega’s versterken politie eenheid Rotterdam

Rotterdam - Met de beëdiging van maar liefst 133 aspiranten in de Rotterdamse Laurenskerk is de eenheid Rotterdam weer een groot aantal collega’s rijker. In het bijzijn van enkele honderden familieleden, vrienden en collega’s, legden de aspiranten vrijdag 31 mei de eed of belofte af en zijn ze klaar om de straat op te gaan.