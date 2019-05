Jongen (17) gewond na steekincident Schiedam

Bij het speuren in de omgeving werd een mes gevonden, dat is meegenomen om sporen veilig te stellen. Het onderzoek leidde vervolgens snel naar een 18-jarige Schiedammer, die in zijn woning in de wijk Woudhoek is aangehouden. Hij zit nog vast. De recherche onderzoekt of er sprake is van meerdere daders.

Mensen die getuige waren van het incident of daar zelfs opnamen van hebben (gemaakt) en die nog niet met ons gesproken hebben, vragen we om contact met ons op te nemen. Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000