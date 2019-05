Aanrijding auto met motorrijder, politie zoekt getuigen

Een 39-jarige motorrijder reed vrijdagmiddag over de Wagenbergsebaan (N285) en haalde op zijn Yamaha over de linkerrijstrook een donkergrijze Peugeot 206 in. Terwijl hij bezig was met die inhaalmanoeuvre kwam die auto plotseling naar links en botste zijdelings tegen zijn motor. Hierdoor viel de motorrijder. Hij raakte door het ongeval zwaar gewond. Hij werd met een ambulance naar de Intensive Care van het St. Elisabeth Ziekenhuis gebracht. Hij brak acht ribben, een onderarm, sleutelbeen en schouderblad ook liep hij twee gescheurde nekwervels en twee klaplongen op. De automobilist die de aanrijding veroorzaakt had, was doorgereden.