Hinderlijke bestuurder aangehouden na mishandeling

Omstreeks 18.40 uur rijdt de verdachte op de Stadseweg in ’s Heer Hendrikskinderen. Volgens een bestuurder die achter hem rijdt, slingert hij over de weg met een gangetje van 34 km/u, terwijl 80 km/u is toegestaan. Passeren is niet mogelijk, waardoor deze min of meer gedwongen is om langzaam achter de slingerende auto te blijven rijden tot aan de afslag naar de A58. Vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder voor hem, maakt zijn medepassagier hiervan een filmpje met een mobile telefoon. Bij het invoegen op de A58 haalt het slachtoffer direct de hinderlijke auto in. De passagier ziet in het voorbijgaan dat de bestuurder van deze auto een snijbeweging maakt langs zijn keel. Hierna wordt de politie gebeld.