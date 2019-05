Kwekerijen geruimd tijdens hennepruimdag Zeeland – West Brabant

Het is gevaarlijk om een hennepkwekerij in uw buurt te hebben, daarom vragen we dit zo veel mogelijk bij ons te melden. Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,

- via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek op het nummer 079-3458999.