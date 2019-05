13 Vuurwapens, munitie en drugs gevonden in woning Troelstrastraat

Wapenbezit leidt tot wapengebruik en kent alleen verliezers. Wapens maken slachtoffers als ze gebruikt worden om mensen te intimideren, te bedreigen, of erger.

Informatie van getuigen en bezorgde bekenden is voor ons essentieel om slachtoffers te voorkomen. Elke melding nemen wij serieus. Weet je dat iemand een vuurwapen heeft en wil je dat melden? Dat kan op verschillende manieren. Ga naar www.politie.nl/meldformulier of bel 0900-8844. Wil je anoniem melden? Bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Team Criminele Inlichtingen. Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan 079 - 345 89 99 naar Team Criminele Inlichtingen. Hier vindt u meer informatie over dit team.