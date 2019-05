Weginrichting belangrijke factor verkeersveiligheid

Nederland - De verkeersveiligheid in Nederland staat in de belangstelling. Het aantal verkeersdoden en – gewonden laat in 2018 opnieuw een stijging zien. Wij zien een diverser verkeersbeeld door nieuwe typen voertuigen en afleiding vormt een steeds groter gevaar op onze wegen. Een proactieve en integrale aanpak is belangrijk om grip te blijven houden op de verkeersveiligheid.