Politie zoekt verdachten van een straatroof

Op dinsdag 29 oktober werd een 52-jarigeman op zijn verjaardag beroofd. De man vierde zijn geboortedag in een horecagelegenheid in het centrum Enschede. Hierbij trakteerde hij drank aan overige onbekende bezoekers. Op en gegeven moment werd de man door twee mannen die meerdere drankjes van hem kregen uitgenodigd om bij hen thuis nog een drankje te nuttigen.

Omstreeks 18.00 uur liep de man met de mannen in de richting van het Volkspark. Ter hoogte van de ingang van het Volkspark, aan de zijde van de M.H. Trompstraat werd de jarige man plotseling door één van de mannen bedreigd met een vuurwapen. De man moest zijn portemonnee met inhoud afgeven. Daar zat een fors geldbedrag en enkele pasjes in.

Het slachtoffer heeft, nadat de twee mannen met zijn portemonnee waren verdwenen, een onbekende fietser gevraagd om de politie telefonisch te waarschuwen. Echter de fietser heeft hem de weg naar het politiebureau gewezen.

Het slachtoffer droeg tijdens de beroving een rode baseballpet en een geel shirt. De mannen die met hem meeliepen hadden het volgende signalement:

- Blanke huidskleur

- Ongeveer 20-22 jaar

- Lengte: Circa 1.65 - 1.70 meter lang

- Slank/tenger postuur

- Blond haar, lengte onbekend

- Blauw petje

- Blauwe trainingsbroek

- zwarte Nike sneakers met witte zool

- Blauwe trainingsjack

- Kleine schoudertas olijfgroen van kleur. Riem van het tasje was bruin van kleur.



Signalement man 2:

- Man

- getinte huid

- Ongeveer 20-22 jaar

- Circa 1.75 - 1.80 meter lang

- Slank/tenger postuur

- Zwarte haren, kort geknipt.

- Donkere hoody, waarvan hij de capuchon droeg

- Zwarte trainingsbroek

- Zwarte sneakers, merk onbekend



Tips?

De politie hoopt op getuigen die het trio heeft zien lopen vanuit de binnenstad in de richting van het Volkspark.

Ook wil het overvallenteam in contact komen met de betreffende fietser. Hij kan mogelijk ook een waardevolle getuige zijn.

Weet je meer van deze beroving, weet je wie deze verdachte mannen zijn? Neem contact op via tipformulier of bel met 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Bel M. 0800 7000

2019482800 ^cw