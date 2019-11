Mishandeling in Almere; politie houdt verdachte aan en zoekt getuigen

Het slachtoffer had een avondje geshopt in Almere. Toen zij op De Diagonaal wandelde met haar tassen vol met nieuwe spullen, hoorde zij op afstand geschreeuw van een meisje. Daarna zag ze zowel het meisje als een jongeman op haar afkomen en werd ze door het meisje geslagen in haar gezicht. Er ontstond een heftig gevecht waarbij mensen de vrouwen een paar keer uit elkaar hebben geprobeerd te halen. Toen het slachtoffer het uiteindelijk voor elkaar kreeg om met behulp van omstanders op te staan zijn, renden het meisje en de jongeman weg richting de bushalte van het Stadshuisplein te Almere. Vervolgens ziet het slachtoffer dat al haar zojuist gekochte spullen er niet meer liggen.

Getuigenoproep

De politie komt heel graag in contact met de getuigen van deze vechtpartij en die mensen die hebben geholpen de ruzie te stoppen. Deze mensen kunnen bellen naar de politie Almere Stad-Haven via0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online kan het middels het onderstaande contactformulier.

De politie heeft door het duidelijke signalement van het slachtoffer het 17-jarige meisje snel kunnen aanhouden.