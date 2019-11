Ondermijningsactie Overvecht-Noord en Zuilen

Politie, gemeente, Belastingdienst en UWV hebben in deze wijken woensdagavond de bestuurders van 19 (bestel)auto's gecontroleerd. Met 13 daarvan waren zaken aan de hand; de gemeente vond bij vier personen aanwijzingen voor mogelijke bijstandsfraude die onderzocht gaat worden en gaf een persoon andere gegevens op dan in de Basisregistratie Personen staat. Het UWV vond drie gevallen van mogelijke PGB- of uitkeringsfraude, de Belastingdienst trof vijf personen aan die geen motorrijtuigenbelasting hadden betaald. De politie bekeurde één keer voor gladde banden en pikte daarnaast informatie op die mogelijk op een ander moment behulpzaam is in onderzoeken.



Ondermijning

Tijdens acties als deze wordt gecontroleerd op verkeersovertredingen, maar ook of bestuurders nog boetes of (belasting)schulden open hebben staan. Er wordt gecontroleerd of auto’s gestolen zijn of ingebouwde verstopplaatsen hebben voor wapens of drugs. Deze acties helpen daarmee ook bij de aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit. De politie, gemeente, UWV en Belastingdienst voeren jaarlijks meerdere van deze acties uit.