Duo aangehouden op verdenking van het plegen van meerdere babbeltrucs

In augustus belde een man die zei van de woningbouw te zijn en of het goed was als hij even langs kwam om de leidingen te controleren. Dit klonk geloofwaardig en het slachtoffer gaf aan dat hij langs kon komen. Niet veel later stond de loodgieter van de woningbouw voor de deur en checkte samen met de bewoonster haar woning. Alles was in orde en de man vertrok weer. Ongeveer een uur nadat de loodgieter weg was, werd de vrouw gebeld door een zogenaamde medewerker van de bank met de vraag of zij haar pinpas kwijt was. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. “De man vroeg mij om mijn pincode en die heb ik, heel stom, aan hem gegeven,” aldus het slachtoffer. De volgende dag besloot de vrouw zelf met de bank te bellen maar toen bleek al een behoorlijk geldbedrag van haar rekening te zijn gehaald.