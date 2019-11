Straatrovers aangehouden

Rond 03.00 uur spraken beide mannen op de Pieter Cornelisz Hooftstraat een 66-jarige man aan. Op een gegeven moment rukte een van de mannen een gouden ketting van de man af en gingen er met z’n tweeën vandoor. Het slachtoffer volgde zijn belagers en kon op een gegeven moment agenten in een politiebus laten weten dat hij was beroofd. Korte tijd later hield de politie deze twee mannen op basis van hun signalement aan. De ketting is vermoedelijk door de verdachten verstopt en niet meer aangetroffen. De hanger die aan de ketting zat is wel aangetroffen.

Mocht u in de omgeving een gouden ketting op een onlogische plek aantreffen, neem dan contact op met de politie.