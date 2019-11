Politie zoekt getuigen overval avondwinkel Oudemansstraat

Drie verdachten van ongeveer 16-18 jaar gingen rond 17:00 uur de avondwinkel binnen en bedreigden de winkelmedewerker met een vuurwapen. Vervolgens pakten de drie personen geld uit de kassa en zijn er daarna lopend vandoor gegaan.



Signalementen



Verdachte 1

Haar: zwarte krullen

Huidskleur: licht getint

Lengte: 1.75-1.85 meter

Kleding: grijze jas/vest, zwarte broek en witte schoenen



Verdachte 2

Haar: kort kroes

Huidskleur: donker

Lengte: 1.60-1.70 meter

Kleding: zwarte jas, broek en schoenen



Verdachte 3

Haar: gemillimeterd

Huidskleur: donker

Lengte: 1.75-1.85 meter

Kleding: zwarte jas, licht groene trui met capuchon en zwarte broek en schoenen

Tas: groen met rode strepen



Getuigen gezocht

De recherche van district Den Haag-Zuid is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.