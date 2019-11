Politie zoekt getuigen straatroof Jozef Israëlsplein

Het slachtoffer reed rond 20:00 uur op een scooter op het Jozef Israëlsplein en werd door twee verdachten tot stilstand gebracht. Het slachtoffer is vervolgens onder bedreiging van een steekwapen beroofd van zijn geld. De twee verdachten van de straatroof reden op een witte Piaggo scooter van het type Fly. De twee verdachten zijn vervolgens op de scooter gevlucht in de richting van de Mauvestraat.





Signalementen



Verdachte 1 (bestuurder)

Kleding: zwart trainingspak en zwarte handschoenen en droeg een zwarte helm



Verdachte 2 (bijrijder)

Huidskleur: licht getint

Lengte: circa 1.80 meter

Kleding: zwart trainingspak, zwarte broek met witte strepen aan beide zijkanten



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.