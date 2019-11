Getuigen gezocht van steekincident op de Slaghekstraat

Op straat vond er rond 17.40 uur een woordenwisseling plaats tussen de 16-jarige jongen en twee jongens op scooters. Het leek een handgemeen te worden waarop de 16-jarige jongen is weggerend. De twee scooterrijders gingen achter de jongen aan en haalden hem in. Vervolgens stak één van de twee jongens het slachtoffer neer. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. De politie onderzoekt de zaak.

Hoewel dit weer een heftig geweldsincident is waarbij jongeren zijn betrokken, hebben we geen aanwijzingen dat dit steekincident te maken heeft met eerdere confrontaties tussen jeugdgroepen uit IJsselmonde en Charlois.

Signalement

De twee daders zijn rond de 16/17 jaar oud en 1.80 m lang. Ze droegen donkere kleding en reden op donkere scooters.

Heeft u iets gezien?

Heeft u camerabeelden in de omgeving van de Slaghekstraat? Of heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid? Neem contact op via 0900-8844. Dit kan natuurlijk ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.