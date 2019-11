Achtervolging na schietincident

De politie kreeg rond 22.20 uur een melding dat er meerdere keren in de lucht was geschoten. De mannen die bij die incident betrokken zouden zijn, waren weggereden in een witkleurige Audi. Direct gingen meerdere eenheden naar de Corellistraat. Ook zochten agenten in de omgeving naar soortgelijke voertuigen. Op de locatie werden meerdere hulzen aangetroffen. Hierop werd de omgeving afgezet voor nader onderzoek. Voor zover bekend raakte niemand gewond.