Politie: ‘Wie herkent deze sporttas van overval Hrieps’

De politie is sinds die tijd met een uitgebreid rechercheonderzoek bezig en kan nu bekend maken dat de overvallers een zwarte sporttas met het opschrift in oranje letters Sporthuis Maartense Lange Noordstraat Middelburg hadden meegenomen, vermoedelijk om de buit te vervoeren. Deze sporttas met een ritssluiting, twee handgrepen en een schouderhengsel is bij de woning achtergelaten. Vanwege het onderzoeksbelang is deze informatie niet eerder gemeld. Deze zwarte sporttas is voor een sporenonderzoek naar het Nederland Forensisch Instituut (NFI) gebracht. De politie zoekt mensen, die meer over deze tas weten. Het is bekend dat het een sponsor tas is. De politie wil onder andere weten wanneer deze tas is uitgegeven, in welke regio, bij welke vereniging en welk sportteam.