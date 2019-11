Verkeersovertredingen, aanrijdingen en valpartijen tijdens scootertocht

“Dat de tocht, ondanks de gemaakte afspraken, op deze manier verloopt is teleurstellend. We hadden meer van de samenwerking verwacht”, zegt Peter de Vos, teamchef Basisteam Hoeksche Waard. De Vos: “Bovendien is het opmerkelijk dat de twee in beslag genomen scooters eigendom zijn van twee organisatoren van de Halloweentocht. In het eerste geval werd er op openbare weg een zogenaamde wheelie gemaakt. In het tweede geval bleek de brommer een motor te zijn, waar een bromfietskenteken op was gemonteerd.” Er volgen mogelijk meer bekeuringen. Hoeveel en waarvoor zal na het bekijken van camerabeelden in de loop van de komende week duidelijk worden.