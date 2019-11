Schietincident aan de Zijpendalstraat in Den Haag

Rond 19.00 uur melden getuigen bij de politie dat zij meerdere schoten hoorden bij de Zijpendalstraat in de wijk Moerwijk. De politie was snel ter plaatse en deed sporenonderzoek. Getuigen verklaarden dat er was geschoten op één of mogelijk meerdere personen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vermoedelijke schutter reed in een grijskleurige auto met hoge snelheid weg. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Informatie

Heeft u iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Heeft u beelden van het incident? Ook die ontvangen wij graag. U kunt ze uploaden op www.politie.nl .