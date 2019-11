Politie zoekt getuigen van steekincident

De politie is direct een onderzoek gestart. Voor zover nu bekend heeft het steekincident zich in de omgeving van de J.H. Tromp Meestersstraat/Weemstraat afgespeeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit buiten is gebeurd of in een woning of ander pand. De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.