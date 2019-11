Jongeman bedreigd door twee mannen met een hond

De jongeman liep rond 20.30 uur liep op de Heemraadsingel achter het Gildenplein toen twee mannen met een zwarte hond hem passeerden. De hond begon te snuffelen aan het been van de Purmerender en hij vroeg de mannen of zij de hond bij zich wilden houden. De hond kwam echter weer op het slachtoffer af. De jongen is toen gaan rennen en werd al rennend gevolgd door een van de mannen. De man bedreigde het slachtoffer toen met vermoedelijk een vuurwapen en uitte ook mondelinge bedreigingen. Op het Gildenplein stuitte de jongeman op een groepje mensen en op dat moment liep de man terug in de richting van de andere man en de hond. Het slachtoffer schakelde de politie in die een zoekslag maakte in de omgeving. De twee mannen en de hond werden echter niet meer aangetroffen. Beide mannen hebben een blanke huidskleur en zijn rond de 30 jaar oud. Een van hen heeft een fors postuur, kort blond haar en droeg een lange, zwarte jas en spijkerbroek. De ander droeg een bril en een zwarte pet.

De politie is op zoek naar getuigen van deze bedreiging en komt graag met mensen in contact die iets hebben gezien of meer weten. Bent u getuige geweest? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019216973