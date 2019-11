Twee mannen aangehouden voor mishandeling en bedreiging HTM-controleur

Rond 09.00 kreeg de politie een melding dat er in een tram van lijn 19 op de tramhalte Phoenixstraat toezichthouders van de HTM werden belaagd door meerdere personen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bleek een vervoersbewijs controle uit de hand te zijn gelopen. Een van de mannen gebruikte geweld bij zijn aanhouding. Een controleur verklaarde dat hij was bedreigd met een scherp voorwerp door een van de mannen die zich kwam bemoeien met de aanhouding. Bij het fouilleren van deze man en de andere mannen werd geen scherp voorwerp aangetroffen. Na onderzoek in de directe omgeving van de tram trof een van de agenten op straat een mes aan en heeft deze inbeslaggenomen. Daarop werd ook de tweede verdachte aangehouden. De controleur die bedreigd werd met het mes, zag later dat hij een lichte verwonding had opgelopen, welke mogelijk veroorzaakt was door het mes of door de schermutseling. De recherche onderzoekt de zaak en de controleur van de HTM heeft aangifte gedaan.