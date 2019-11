Groep probeert jongemannen te beroven met pistool

Die vrijdag had een van de jongemannen via sociale media contact gekregen met iemand die een smartphone te koop aanbood. Nadat de twee gegevens, waaronder foto’s van een smartphone, hadden uitgewisseld en tot een prijsafspraak waren gekomen, spraken zij die avond om 22.00 uur af in Amersfoort.



Samen met drie vrienden ging de jongeman die avond naar Amersfoort. Gezamenlijk parkeerden zij hun scooters in het zogenaamde ‘Kaipark’ in Amersfoort. Daar werden de vier op het Wieringenpad door een groep van ongeveer twaalf personen omsingeld. Vervolgens werden zij bedreigd met een pistool.



Drie van de vier slachtoffers zagen kans weg te rennen, maar de vierde van het groepje bleef achter in de groep belagers. Hij werd gedurende enige tijd bedreigd. Uiteindelijk gingen de daders weg en ontfermden omstanders zich over hem. Ook de politie was inmiddels gewaarschuwd.



Getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart. De politie is dringend op zoek naar getuigen. Bent u getuige of heeft u informatie die de recherche bij deze zaak kan helpen? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.