Op straat beroofd echtpaar in Opsporing Verzocht

De politie is vanwege deze beroving op zoek naar twee tot drie mannen. Wij zoeken getuigen die rond het tijdstip van deze beroving de verdachte mannen hebben gezien of via een andere weg weten wie het zijn. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op dinsdag 12 november om 20.30 uur op NPO1.