15-jarige verdachte aangehouden in onderzoek naar overval

De verdachte is maandagochtend aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.



De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Heeft u nog informatie die kan helpen bij het oplossen van deze overval, maar dit nog niet gemeld bij de politie? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr: 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019200560 bij.







Eerder werd over deze overval onderstaand persbericht gepubliceerd:



Overval op tankstation Koog aan de Zaan

17-10-2019 | 08:16

Koog aan de Zaan - De politie zoekt getuigen van een overval op een tankstation aan het Zuideinde in Koog aan de Zaan. Rond 20.40 uur werd het personeel bedreigd door twee overvallers.



Die gingen er na de overval op een scooter vandoor. Ondanks een zoekactie in de omgeving en de inzet van Burgernet is het tweetal niet gevonden. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie en/of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2019200560