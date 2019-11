Beroving met taser Alkmaar

Getuigenoproep: heeft u informatie?

De recherche is in het onderzoek op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van dit incident of die andere informatie hebben die kan helpen bij het opsporen van de daders.

* Heeft u informatie of iets gezien in de omgeving van de Sneeuwgansstraat of Ringslootpad dat met bovenstaande incident te maken kan hebben?

* Heeft u andere informatie?

Belt u dan alstublieft met de recherche in Alkmaar, via tel.nr. 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019217569 bij.