Overval op casino; politie zoekt getuigen

Rond 23.00 uur kwam de man het casino binnen en bedreigde hij het personeel met een wapen. Op dat moment waren er nog slechts een paar klanten in het casino aanwezig.

De overvaller heeft een donkere huidskleur, is ongeveer 1.75 m lang, heeft een normaal postuur. Opvallend is dat de dader als vrouw verkleed leek. Zo droeg hij een zwarte langharige pruik, een donkerblauwe of zwarte jas met een capuchon. Het is een lange jas tot over zijn heupen en daaronder een zwarte, vrij strakke joggingbroek, met een witte verticale strepen over de zijkanten. De overvaller liep op halfhoge laarsjes.

In het onderzoek naar deze overval komt de politie graag in contact met getuigen. Ook andere informatie kan voor het onderzoek van belang zijn. Heb je informatie bel dan met 0900-8844.Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2019217723