Vijf leden van motorclub Hardliners aangehouden

In een onderzoek naar afpersing en bedreiging kwam de recherche vijf mannen op het spoor. Deze verdachten, mannen in de leeftijd van 27 t/ 41 jaar, zijn onlangs aangehouden en ingesloten. Zij worden verdacht van afpersing en bedreiging.

De mannen zijn afkomstig uit Hoorn, Opmeer, Zwaag en Alkmaar. Zij zijn inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en ze zijn alle vijf in bewaring gesteld.

De recherche zet het onderzoek voort.

Bent u ook slachtoffer van een soortgelijk misdrijf?

Het Openbaar Ministerie en de politie werken samen met partners aan een veilige samenleving en wil deze vorm van criminaliteit graag aanpakken. Informatie is daarbij essentieel. Daarom wil de politie graag in gesprek met mensen die bovenstaand verhaal op wat voor manier dan ook herkennen. Bent u getuige of slachtoffer van zware criminaliteit en twijfelt u over de stap naar de politie? Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Daarnaast heeft de politie samen met partners zorg voor veiligheid van aangevers en getuigen.