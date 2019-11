Wie weet meer over de overval op de snoepwinkel aan de Noordmolenstraat?

Een 25-jarige Rotterdammer wist niet wat haar overkwam toen een man de winkel aan de Noordmolenstraat binnenstapte en vervolgens een vuurwapen op haar richtte. Hij ging er uiteindelijk vandoor met een buit van 70 euro. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar verward achter.

Signalement

We zijn op zoek naar een donker getinte man die tussen de 40 en 50 jaar oud is en ongeveer 1 meter 70 lang is. De man droeg een zwarte jas en een zwarte broek.