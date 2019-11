Twee verdachten aangehouden na inbraak in atelier

De mannelijke verdachte werd rond 09.30 uur betrapt toen hij in het atelier lag te slapen in een volledig overhoop gehaalde ruimte. De eigenaar belde direct de politie. Zij hield de verdachte aan en bracht hem over naar het politiebureau. Ondertussen werd duidelijk dat er ook nog een vrouwelijke verdachte in de ruimte moest zijn. Zij werd niet meer aangetroffen. De eigenaar zag even later een vrouw in de omgeving lopen die meerdere goederen bij zich droeg. Hij herkende de spullen, waaronder een beamer, als zijnde spullen uit het atelier. De politie hield ook haar aan als verdachte en bracht de vrouw over naar het politiebureau. De spullen zijn weer terug bij de eigenaar. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.