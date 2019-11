Verdachte overval tankstation aangehouden

Ook werden enkele Burgernetberichten met een signalement naar de deelnemers verstuurd. De politie ontving verschillende reacties. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden wie de overval had gepleegd. Ondanks een lange zoektocht door de politie werd de man die avond niet gevonden. Vanmorgen kwam een melding binnen dat de man was gezien in Noordgeest. Met diverse eenheden werd een zoekactie op touw gezet. Dit leidde tot de aanhouding van de gezochte man op de Halsterseweg. Hij is in verzekering gesteld.