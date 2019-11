Politie zoekt getuigen van twee straatroven in Kerkrade

Rond tien over zes is een man, die ter hoogte van het gemeentehuis, over de markt liep, beroofd van een stoffen tas die hij bij zich droeg. Hij werd belaagd door twee onbekende personen. Rond half zeven werd op de Niersprinkstraat de handtas van een vrouw weggegrist. Bij beide straatroven waren twee verdachten betrokken. Informatie van getuigen kan bijdragen aan het antwoord op de vraag of het om dezelfde daders gaat.

Portemonnee gevonden

Later op de avond is de portemonnee van de beroofde vrouw bij haar terugbezorgd. De vinders vonden de portemonnee op de Koninginnestraat. De politie komt graag in contact met de vinders van de portemonnee omdat zij mogelijk informatie hebben die kan helpen in het onderzoek.

Getuigenoproep

Op het moment van de straatroven waren er diverse mensen in het centrum. De politie komt graag in contact met getuigen van de straatroof of mensen die twee verdachte mannen hebben zien wegvluchten. De mannen vluchtten na de tweede straatroof te voet richting het busstation. Heeft u iets verdachts gezien? Heeft u de portemonnee gevonden en terugbezorgd bij de gedupeerde mevrouw? Bel de politie via 0900-8844. Uw informatie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van deze zaak!