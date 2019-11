Slachtoffer overleden bij verkeersongeval

Een traumahelikopter met medische experts aan boord is opgeroepen voor ondersteuning. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer komen te overlijden. De andere bestuurder is ook gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Als gevolg van de aanrijding en het onderzoek is de N293 vannacht enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.