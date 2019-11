Controles op 13 en 14 november op afleiding in het verkeer

Het is verleidelijk: nog even dat belangrijke telefoontje aannemen of appje plaatsen. Afleiding in het verkeer vormt, samen met snelheid, het gebruik van alcohol en drugs, het grootste risico voor de verkeersveiligheid.

Hoge boete

Veel bestuurders van een auto, bromfiets of snorfiets weten inmiddels dat ze niet ‘handheld’ mogen bellen. Deze regel geldt ook voor bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die uitgerust zijn met een motor. Wat veel mensen niet weten, is dat het vasthouden van de mobiele telefoon of smartphone tijdens het rijden óók strafbaar is.

Afleiding

Tijdens de actiedag voert de politie extra controles uit die specifiek gericht zijn op afleiding. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in de provincies Flevoland en Utrecht en de Gooi&Vechtstreek. Om ongelukken te voorkomen adviseert de politie om de smartphone met rust te laten wanneer je je in het verkeer begeeft.



Aankondigen

Het voornaamste doel van de actie is dat verkeersdeelnemers zich bewust worden van het gevaar van afleiding. Daarom kondigt de politie de controles ook aan. Wanneer het nodig is dan bekeuren wij, maar het liefste zien wij dat er weer een daling komt in het aantal verkeersslachtoffers. En uiteraard dat de smartphone, als extra risico, verdwijnt uit het verkeer.