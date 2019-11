Drie aanhoudingen voor heling en deelname aan criminele organisatie

De zaak kwam aan het licht door een melding bij Meld Misdaad Anoniem dat er in een loods in Wijnjewoude en Noordwolde onderdelen van gestolen voertuigen te vinden waren. Dat was het geval en de loodsen zijn in oktober 2018 door de politie leeggehaald. Dit gecombineerd met andere informatie die al bij de politie bekend was, was aanleiding een uitgebreid rechercheonderzoek te starten. Het bleek dat de gestolen transportbusjes afkomstig zijn uit de omgeving Amsterdam en Arnhem. De bedrijfsbusjes werden binnen een paar dagen na de diefstal volledig gestript en de onderdelen verhandeld en opgeslagen. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De drie mannen uit Noordwolde en Vledder worden ervan verdacht in een georganiseerd verband de bussen te helen en/of om te katten. Zij lieten waarschijnlijk de busjes op bestelling stelen om ze vervolgens uit elkaar te halen en verhandelen. De recherche kan inmiddels minimaal 50 gestolen busjes naar de verdachten traceren. De aangiften hiervan lopen terug tot begin 2018 en in totaal hebben de aangevers €430.000,- schade opgelopen. Dit bedrag wordt verhaald op de verdachten.

Verboden motorclub

Bij de politie staan de drie verdachten bekend als leden van No Surrender, een verboden motorclub. Leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. De drie verdachten namen deel aan vergaderingen en bekleedden ook posities binnen No Surrender.

Ondermijning pur sang

Deze zaak is een typisch voorbeeld van ondermijnende criminaliteit, waarbij de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen. De verdachten verdienden hun geld met handel in gestolen voertuigen, die zij via hun bedrijf verkochten. Marjolein Wildeman, teamchef politie Zuidoost Fryslân: ‘Vooral in een kleine gemeenschap als in Noordwolde heeft dit grote impact. Vanuit het dorp kregen we signalen dat de drie verdachten zich gedragen alsof niemand ze iets kan maken. Dat kan natuurlijk niet.’ Burgemeester Van de Nadort vult aan: ‘Het is onaanvaardbaar dat lokaal een angstcultuur ontstaat omdat inwoners, ondernemers en ook medewerkers van de gemeente geïntimideerd en bedreigd worden. En ondernemers worden zo gedupeerd door oneerlijke concurrentie. Daarom gaat de gemeente met de politie bekijken welke bestuurlijke maatregelen we in deze zaak kunnen nemen.’

Pieter van Rest, gebiedsofficier van justitie: ‘Ondermijning leidt tot een aantasting van onze rechtstaat en de gelijkheid van iedereen. Normen, waarden, regels en wetten lijken niet meer voor iedereen te gelden. Wij zullen daar altijd samen een vuist tegen maken.'

Melden helpt

Het tegengaan van ondermijning kan alleen wanneer de samenleving -politie, overheid, ondernemers en inwoners- samenwerkt. Marjolein Wildeman: ‘We hebben vermoedens dat de drie verdachten ook nog andere strafbare feiten hebben gepleegd, waarvan mensen geen aangifte hebben gedaan. We weten niet waarom, maar we denken dat dat te maken heeft met hun intimiderende gedrag. We komen graag in contact met mensen die nu misschien alsnog een verklaring willen afleggen. De wijkagent is daarvoor een prima eerste aanspreekpunt.’