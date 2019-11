Getuigenoproep straatroof Johan Broedeletstraat

De politie heeft één verdachte aangehouden in deze zaak. Maar is nog steeds opzoek naar de tweede dader. De recherche is dan ook dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook wanneer mensen beelden hebben van voor, tijdens of na de straatroof hebben ontvangt de politie die graag. Heeft u informatie voor de recherche? Meldt dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen of hier eventuele camerabeelden uploaden.