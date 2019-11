Moord op Derk Wiersum in Opsporing Verzocht

De moord werd uitgevoerd op de Imstenrade, en die is met de auto alleen te bereiken vanaf de Van Boshuizenstraat en daar hangen camera’s.

Opel Combo:

De witte Opel Combo, waar al eerder foto’s van naar buiten zijn gebracht. Dat is de auto die op 18 september bij de moord op van Derk Wiersum is gebruikt, en waarin de schutter is ontkomen.

De politie heeft videobeelden van de ochtend van de moord, woensdag 18 september. Hierop is de witte Opel Combo bestelbus te zien terwijl deze vanaf de Van Boshuizenstraat richting Imstenrade rijdt. Rond 07.40 uur direct na de moord rijdt hij de Van Boshuizenstraat weer op in de richting van de Europaboulevard.

De rechercheurs gaan ervan uit dat op dit moment daar schutter in zat, en dat iemand anders achter het stuur zat.

Politiemensen hebben de gestolen Opel Combo, uiteindelijk in Almere aangetroffen. De Combo is uiteraard uitvoerig onderzocht op sporen. De politie heeft een verdachte kunnen aanhouden hij zit op dit moment nog steeds vast in verband met betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum.

Inmiddels gaat de recherche er vanuit dat ook een Volkswagen Transporter en een Renault Megane bij verschillende voorverkenningen zijn gebruikt.

VW-Transporter

De rechercheurs hebben uitgevonden dat maandagochtend 16 september, twee dagen voor de moord, een gestolen Volkswagen Transporter ook in de omgeving van Imstenrade is geweest.

De rechercheurs houden er rekening mee dat deze Transporter door de daders gebruikt is om de situatie rond de Imstenrade te verkennen.

Deze VW-Transporter is, na de moord in een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen.

Renault Megane:

Dan is er nog een derde gestolen auto in het onderzoek naar voren gekomen. Het gaat om een Renault Megane die in een periode voorafgaan aan de moord op Derk Wiersum in Buitenveldert en de omgeving van Imstenrade is geweest. Deze Renault, is in de brand gestoken en in beslag genomen.