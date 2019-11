Woningoverval Lage Nieuwstraat in Team West

Den Haag | Woningoverval Lage Nieuwstraat

Op zondag 20 oktober 2019 wordt een man beroofd in een woning aan de Lage Nieuwstraat in Den Haag. Eerder op de dag krijgt het slachtoffer op het centraal station in Den Haag een woning aangeboden door twee mannen. De man gaat mee en krijgt toegang tot de woning op de Lage Nieuwstraat en gaat vervolgens de stad in. Daar wordt hij ’s avonds beroofd door vijf mannen. Onder bedreiging van een mes en een vuurwapen wordt het slachtoffer beroofd van zijn geld, identiteitspas en telefoon. Ook wordt hij geslagen met het mes en loopt daardoor verwondingen op. In Team West wordt een getuigenoproep gedaan.

Den Haag | Diefstal bij parkeerautomaat

Op dinsdag 30 juli 2019 wordt op de Pletterijkade in Den Haag het slachtoffer benaderd door een man die vraagt of hij hem kan helpen bij het betalen van zijn parkeerkosten. De man zou alleen contant geld hebben en de parkeerkosten moesten met een pinpas betaald worden. De man geeft het slachtoffer een briefje van 5 euro waarna deze de parkeerkosten afrekent. Het slachtoffer probeert bij de transactie zijn pincode af te schermen. Na de betaling wil hij zijn pinpas weer terugdoen in zijn portemonnee. Op dat moment grist de man zijn pinpas uit zijn handen en gaat er vandoor in de richting van de Boomsluiterskader. Het slachtoffer belt direct zijn bank om de pas te blokkeren maar door de verdachte was toen al €1000 buitgemaakt. In Team West worden beelden van de verdachte getoond.

Wassenaar | Winkeldiefstal Kruidvat

Op 30 juli en 20 augustus 2019 worden diverse goederen zoals scheermesjes en opzetborstels gestolen uit de Kruidvat aan de Langstraat in Wassenaar. Er wordt voor bijna €500 buitgemaakt. De beelden van de man die dit doet worden getoond bij Team West.

Den Haag | Diefstal pinpas Stationsweg

Op vrijdag 5 juli 2019 wordt in de Albert Heijn op de Turfmarkt in Den Haag een pinpas gebruikt. Deze pinpas blijkt van diefstal afkomstig te zijn. Degene die de pas gebruikt, betaalt contactloos en brengt vervolgens de gekochte spullen terug naar de winkel en ontvangt daarvoor geld. Bij Team West worden beelden getoond van de vrouw die de pinpas van het slachtoffer gebruikt.

Leiden | Vermissing Karin Heemskerk

Karin Heemskerk uit Leiden is sinds zondag 27 oktober vermist. Karin Heemskerk zou die avond voor het laatst gezien zijn in het Alrijne ziekenhuis in Leiden. Vermoedelijk zou zij tussen tien uur en half elf thuis zijn gekomen in haar woning aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden. Waarschijnlijk heeft Karin om kwart voor twaalf die avond haar woning verlaten. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Mogelijk is ze vertrokken met haar zwart kleurige auto een Toyota Aygo met het kenteken 35-ZK-SK. De auto is opvallend omdat er zilverkleurige strepen van de voorkant naar de achterkant lopen. In Opsporing Verzocht en Team West een oproep aan wie haar mogelijk op en na 27 oktober heeft gezien. Ook worden beelden getoond van haar bezoek aan het Alrijne Ziekenhuis.

