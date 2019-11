Agenten gebeten en bespuugd na melding geluidsoverlast

Rotterdam - Het is vervelend als je midden in de nacht wakker wordt gehouden door het lawaai van buurtgenoten. Maar als je de veroorzakers aanspreekt en dat met bijtwonden en schoppen in gezicht en op ribben moet bekopen, is te gek voor woorden. Drie agenten raakten in de nacht van maandag op dinsdag gewond toen ze na meldingen poolshoogte gingen nemen aan de Koeweide. Een vader (54), zoon (31) en diens vriendin (29) zijn aangehouden.