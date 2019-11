Man met hoedje overvalt winkel

De medewerkster had in eerste instantie niet door dat de klant andere intenties had. Tot hij dreigde met een wapen, en eiste dat ze de kassa zou openen. Met een onbekend geldbedrag liep hij vervolgens rustig de winkel uit. De aanwezige medewerkers waarschuwden de politie, maar de verdachte was er toen al vandoor.

Getuigen omschrijven de man als licht getint met zwart krullend kort haar, tussen 1.70 en 1.75 m lang, hij had een snor, droeg een donkere jas en sprak accentloos Nederlands. Het hoedje dat hij bij de kassa op had, had hij vermoedelijk even daarvoor pas opgezet.

Heeft u meer informatie? Is u iets opgevallen of herkent u het signalement? Laat het weten via onderstaand tipformulier, bel 0900-8844 of help anoniem: bel M. 0800-7000.