Schietpartij Pustsebocht: verdachte heengezonden

Afgelopen woensdagavond rond 22.00 uur kwam een 30-jarige Rotterdammer door vuurwapengeweld om het leven. Hij zat in een auto op de Putsebocht toen hij meerdere keren werd beschoten. Reanimatie mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke. Diezelfde avond is een 33-jarige Rotterdammer aangehouden die kort voor de schietpartij met het slachtoffer in de auto zat. Zijn betrokkenheid is door de politie uitgebreid onderzocht. Hij is geen verdachte meer, maar wel een getuige in het onderzoek. Deze man is sinds vrijdag 8 november weer op vrije voeten.

Uitgebreid onderzoek

Sinds de avond van de schietpartij zet de politie alles op alles om de schutter te vinden. Er is een team van 20 rechercheurs op de zaak gezet. Naast sporenonderzoek en het uitkijken van camerabeelden, spreekt de politie met omwonenden en getuigen. De schietpartij vond plaats voor een supermarkt op de Putsebocht, deze is inmiddels op last van de burgemeester gesloten.

Heeft u meer informatie?

De politie sprak met verschillende getuigen. Heeft u iets gezien of meer informatie en nog niet met de politie gesproken? Neemt u dan contact op. Ook als u camera’s heeft hangen in de omgeving van de Putsebocht komt de politie graag met u in contact. Bel met 0900-8844. Dit kan ook vertrouwelijk door te bellen met Team Criminele Inlichtingen op 079-3458999 Informatie vertrouwelijk melden? Helemaal anoniem blijven kan via M. 0800-7000.anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.