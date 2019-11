In Duitsland gestolen auto onderschept bij Amersfoort

Het wachten werd beloond want al vrij snel zagen de agenten de auto voorbij rijden. De betrokken auto werd aan de kant gezet en gecontroleerd. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad de auto betrof die als gestolen stond gesignaleerd. De 24-jarige bestuurder uit Zoetermeer werd als verdachte aangehouden. Bij nadere inspectie van de auto troffen de agenten een verborgen ruimte aan met bijna 16.000 euro in contanten. Deze afgeschermde ruimte is geen voorziening die standaard in de auto aanwezig is. Deze ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd en heeft normaal geen ander doel dan het onttrekken van voorwerpen aan het ambtelijk toezicht. De verdachte had geen aannemelijke verklaring voor het geld in de auto en daarom wordt de man ook verdacht van witwassen.