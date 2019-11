Getuigen gezocht van zware mishandeling op Maaskade

Na een bezoek aan een café vertrok het slachtoffer lopend naar zijn vrienden, in een horecagelegenheid aan de van der Takstraat. Daar heeft hij voor de deur met twee mannen staan praten. Binnen bij zijn vrienden kwam het slachtoffer niet opdagen. Even later werd hij op straat aan de Maaskade ernstig toegetakeld aangetroffen.

Op dit moment ligt het slachtoffer nog in het ziekenhuis. Hij heeft onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kin en zijn kaak is op twee plaatsen gebroken. Door de ernstige verwondingen zal hij de tijd nodig hebben om te herstellen van zijn letsel.