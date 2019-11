Politie zoekt getuigen overval tankstation

Rond 06:00 uur kwam een man met een getinte huidskleur en donker krullend haar en een spijkerbroek aan het tankstation binnen. Woordelijk bedreigde hij de caissière en deed een greep uit de kassa.

Hierna ging hij er vandoor in de richting van de Gerdesiaweg.

Agenten stelden direct een onderzoek in naar de verdachte. Helaas werd hij niet meer aangetroffen. Beelden zijn veiliggesteld en door de Forensische Opsporing is een sporenonderzoek ingesteld.



Getuigen gezocht



De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige van zijn geweest, tijdens de overval of al eerder iets verdachts hebben gezien. Dit kan via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of onderstaand tipformulier.