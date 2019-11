Verkoop drone loopt uit op beroving

De Arnhemmer was samen met een vriend naar een woning aan de Muiderschans in Nieuwegein gereisd om daar zijn drone te verkopen aan iemand met wie hij via sociale media contact had gekregen. In de woning bleken twee mannen aanwezig te zijn die de Arnhemmers bereigden met een mes en beroofden van de drone en andere goederen. Hierna renden zij via de achterzijde de woning uit. De slachtoffers hebben zich na de beroving direct bij de politie gemeld.



Van de twee daders zijn summiere signalementen bekend.

Man 1

Lengte: 1.75 m lang

Blauwe trui met een capuchon

Spijkerbroek

Man 2

Lengte: 1.70 m lang

Donker, kort haar

Donkere huidskleur

Grote, zwarte jas

Getuige?

De recherche onderzoekt de zaak en wil graag spreken met getuigen van dit misdrijf. Mogelijk heeft u een of beide daders de bewuste avond gezien of heeft u andere informatie die kan helpen om deze zaak op te lossen. Bel de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Ook kunt u een tip doorgeven via het onderstaande tipformulier.