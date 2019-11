Politie houdt verdachte op heterdaad aan na reeks inbraken

Dinsdagavond omstreeks 22.45 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk werd ingebroken in de Papenstraat. Direct gingen meerdere agenten op zoek naar de verdachte. De omgeving van de Papenstraat, Blijmarkt en Luttekestraat werd afgezet. Een van de agenten hoorde een alarm afgaan bij een winkel aan de Luttekestraat. Ook hoorde hij breekgeluiden bij het pand. Agenten zagen vervolgens dat de verdachte van een steiger afklom en probeerde te vluchten. De man liep zich echter vast in de door agenten opgezette fuik. Hij werd aangehouden en is ingesloten voor verhoor. De man had inbrekersgereedschap bij zich en spullen die waarschijnlijk van een inbraak afkomstig zijn.

De politie deed al onderzoek naar eens reeks inbraken in de binnenstad van Zwolle de afgelopen tijd. In dat onderzoek wordt de verdachte meegenomen.

2019505938 FB