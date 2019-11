Politie legt beslag op woning en Ferrari in witwasonderzoek

Almere - Naar aanleiding van een langlopend witwasonderzoek van de politie is dinsdagochtend 12 november om 09.00 uur in een woning aan de Vergulde Draakstraat in Almere in inval gedaan. Daarbij is er beslag gelegd op het huis, de Ferrari en de bankrekening van de bewoners. Er is niemand aangehouden.